Salesiani: Torino, festa a Valdocco per i 100 anni delle Volontarie di don Bosco

È un fine settimana di festa quello che si sta vivendo a Valdocco, presso la Basilica di Maria Ausiliatrice di Torino. L’Istituto secolare delle Volontarie di don Bosco (Vdb) compie infatti 100 anni di vita. A fondarlo fu, nel 1917, il beato don Filippo Rinaldi. Oggi le Volontarie di don Bosco sono circa 1.200 e sono presenti in 58 Paesi del mondo. “All’origine di questo gruppo della Famiglia Salesiana – si legge in una nota – ci fu cent’anni fa il desiderio di tre giovani donne che volevano essere come le Figlie di Maria Ausiliatrice, pur continuando a vivere e servire nei propri ambienti: nel lavoro, nella famiglia, nella società”. “Le Vdb sono donne consacrate a Dio con i consigli evangelici – prosegue la nota – per essere segni profetici nel cuore del mondo, nello spirito salesiano. Laiche e consacrate: un binomio che permette loro di operare ed essere testimoni nei luoghi e nelle attività ordinarie con cuore libero e appassionato per Dio e per il mondo. Sebbene emettano i voti di povertà, castità e obbedienza, non vivono in comunità e non gestiscono opere proprie”. Attive in numerosi ambienti, le Volontarie di don Bosco vivono il carisma salesiano attraverso il loro apostolato con i giovani, in particolare i più bisognosi. Fino a domani, domenica 21 maggio, presso la Basilica di Maria Ausiliatrice, sono previsti momenti di celebrazione e festa alla presenza dei rappresentanti dei 31 gruppi che fanno parte della Famiglia Salesiana.