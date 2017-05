Reliquie San Nicola in Russia: su Tv2000 immagini inedite

Tv2000 ha trasmesso le immagini inedite delle spoglie mortali di San Nicola di Bari che domani arriveranno a Mosca dove i fedeli russi potranno venerarle come aveva chiesto il patriarca Kyrill a Papa Francesco. Mai una telecamera era penetrata nel sepolcro che ospita i resti mortali di uno dei Santi più venerati della tradizione cristiana, posto sotto l’altare della cripta della Basilica di San Nicola di Bari. Nel servizio, a cura del Tg2000, il telegiornale di Tv2000, le operazioni condotte dall’equipe del prof. Francesco Introna dell’Università di Bari per estrarre una reliquia del Santo.

L’equipe ha operato sfruttando un foro sovrastante il sepolcro del diametro di circa 6 centimetri che una volta all’anno viene utilizzato per recuperare con una cannula la sacra manna, il liquido che trasuda dalle ossa del Santo con cui il vescovo di Bari benedice la popolazione. Le immagini girate con una mini-telecamera mostrano all’interno del sepolcro il cranio di San Nicola, le ossa lunghe sistemate sui lati del sepolcro rettangolare ed il resto dello scheletro in ordine sparso. Viene individuato un frammento di costola sinistra del Santo della lunghezza di 12-13 centimetri in grado di passare per lo stretto pertugio grazie ad mini braccio meccanico.

La reliquia, che è stata esaminata dall’equipe, partirà domani da Bari verso Mosca. E’ la prima volta, dopo 930 anni, che una reliquia del Santo lascia Bari per essere trasferita temporaneamente in Russia (a Mosca e a San Pietroburgo), dove resterà fino al 28 luglio prossimo.