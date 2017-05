Reliquie San Nicola in Russia: padre Capotosto (priore basilica Bari), “passo avanti nel cammino di unità”

Domenica 21 maggio nella cripta della basilica di San Nicola di Bari, il priore, padre Ciro Capotosto, e l’arcivescovo, monsignor Francesco Cacucci, consegneranno temporaneamente parte delle reliquie del Santo di Myra nelle mani del metropolita Hilarion, responsabile del Dipartimento per le relazioni esterne del Patriarcato di Mosca. Un gesto, unico nella storia, fortemente voluto da papa Francesco su desiderio espresso dal patriarca Kirill che permetterà ai fedeli russi di poter venerare le ossa del Santo prima a Mosca, dal 21 maggio al 10 luglio, e a San Pietroburgo, dal 10 al 28 luglio. “Questo straordinario gesto, voluto fortemente da papa Francesco – dice al Sir padre Capotosto -, s’inserisce in un contesto di apertura, di comunione e di dialogo con tutta la società attuale e certamente con la Chiesa sorella di Russia che compie con noi un cammino. È certamente un passo in più che si inserisce nel cammino verso l’unità tra le due Chiese”. La consegna avverrà nel luogo che custodisce le reliquie da 930 anni, e che mai lo hanno lasciato, al termine di una divina liturgia presieduta dal metropolita Hilarion. “Sono sicuro – conclude il priore – che i devoti di San Nicola presenti in Russia accoglieranno questo evento straordinario con grande entusiasmo e con tanta devozione. Conosciamo bene qui a Bari la devozione che anima i fedeli russi. E questa ‘peregrinatio’ serve anche per venire incontro ai tanti fedeli russi che non possono, per ragioni economiche o di salute, raggiungere Bari per venerare San Nicola”.