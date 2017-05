Piccole Suore Missionarie della Carità: suor Maria Mabel Spagnuolo eletta superiora generale

È suor Maria Mabel Spagnuolo la superiora generale delle Piccola Suore Missionarie della Carità, fondate da San Luigi Orione. Ne dà notizia oggi la Segreteria di comunicazione orionina, informando che “la giornata odieran ha avuto inizio alle 9 con la preghiera dello Spirito Santo: Vieni Creator; poi l’assemblea si è spostata in sala per la votazione della Superiora Generale, che come indicato dalle Costituzioni deve essere eletta con la maggioranza assoluta, deve avere almeno 40 anni di età e aver professato i Voti Perpetui da almeno 10 anni. Dopo la proclamazione dell’elezione da parte della Presidente o vice Presidente del Capitolo, l’assemblea si è riunita in cappella per il canto del Te Deum di ringraziamento. La nuova superiora generale rimarrà in carica per 6 anni”.