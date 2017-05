Pellegrinaggi: domani le comunità cattoliche africane francofone d’Italia ad Assisi

Si ripeterà domani, domenica 21 maggio, come dal 2005 ad oggi, il pellegrinaggio delle comunità cattoliche africane francofone d’Italia in un santuario mariano o di un santo molto venerato. Quest’anno la meta scelta è Assisi. La giornata di domani sarà “un momento d’integrazione nella fede e di conoscenza dei santi del Paese”, spiega il coordinatore nazionale per la pastorale per gli africani cattolici francofoni che vivono in Italia, don Mathieu Malick Faye. Tema del pellegrinaggio di quest’anno sarà “San Francesco alla scuola di Maria, Madonna di Fatima! Che messaggio per le nostre comunità?”. Un pellegrinaggio che “vuole andare alla conoscenza della figura di san Francesco d’Assisi e della sua devozione mariana”. Il momento centrale del pellegrinaggio sarà la celebrazione eucaristica presieduta, alle 11 nella Basilica Maggiore di Assisi, da don Mathieu e concelebrata dai cappellani delle varie comunità che vivono in Italia.