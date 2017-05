Papa Francesco: Bosetti (Reset), “il suo atlante presenta un’apertura pluralista”

“Papa Francesco ha rotto con i vecchi schemi, il suo atlante è in movimento. Presenta un’apertura pluralista”. Lo ha detto Giancarlo Bosetti, direttore di Reset, rivista di cultura politica, durante la tavola rotonda dal titolo “L’atlante di Papa Francesco”, che si è svolta questo pomeriggio nella sede de “La Civiltà Cattolica”, a Roma. “Non c’è un politico nel mondo che sappia incarnare così bene il pluralismo come Bergoglio – ha aggiunto -. La sua cultura aiuta a rivelare su tutti i teatri gli amici e i nemici del dialogo. La pratica del dialogo stana i fondamentalismi, che sono un nemico permanente dei discorsi e degli atti di Papa Francesco”. Bosetti ha approfondito anche la posizione di Bergoglio sul terreno della globalizzazione. “La sua agenda aperta non è contraria alla globalizzazione, il suo messaggio è a difesa degli esclusi e dei poveri ma non è mai contro la globalizzazione – ha spiegato -. Non si può, però, paragonare col populismo, che è centrato sugli interessi locali della propria identità. L’azione di questo pontefice è orientata in direzione opposta. La dimensione globale è la sua storia”.