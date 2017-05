Papa Francesco: alla Fondazione Centesimus Annus, “la disoccupazione ha assunto proporzioni drammatiche”

La disoccupazione giovanile e degli adulti è “un problema che ha assunto proporzioni veramente drammatiche sia nei Paesi sviluppati che in quelli in via di sviluppo e che chiede di essere affrontato per un senso di giustizia tra le generazioni e di responsabilità per il futuro”. Lo ha affermato questa mattina Papa Francesco incontrando i partecipanti alla Conferenza internazionale promossa dalla Fondazione “Centesimus Annus – Pro Pontifice”. “In questi giorni – ha rilevato il Papa – avete posto particolare attenzione alla questione cruciale della creazione di lavoro nel contesto della nuova rivoluzione tecnologica in atto”. “Come non potremmo essere preoccupati per il grave problema della disoccupazione dei giovani e degli adulti che non dispongono dei mezzi per ‘promuovere’ sé stessi?”, ha chiesto, aggiungendo che “gli sforzi per affrontare l’insieme delle questioni connesse alla crescita delle nuove tecnologie, alla trasformazione dei mercati e alle legittime aspirazioni dei lavoratori devono prendere in considerazione non solo gli individui ma anche le famiglie”. “Questa – ha ricordato – è stata una preoccupazione espressa dalle recenti Assemblee sinodali sulla famiglia, che hanno rilevato come l’incertezza nelle condizioni lavorative spesso finisce per aumentare la pressione e i problemi della famiglia ed ha un effetto sulla capacità della famiglia di partecipare fruttuosamente alla vita della società”. Papa Francesco ha concluso chiedendo l’impegno “in quel cambiamento di atteggiamento, opinioni e stile di vita che è essenziale per costruire un mondo più giusto, libero e in armonia”.