Palermo: da lunedì iniziative per riscattare il rione Olivella da mafia e degrado

Si ispira a san Filippo Neri, la cui festa ricade il 26 maggio, il programma di appuntamenti predisposto dalla chiesa di sant’Ignazio martire e dalla Congregazione dell’Oratorio di san Filippo Neri di Palermo per riscattare il rione Olivella da mafia e degrado. Tra le iniziative, che coinvolgeranno i giovani e varie parrocchie della città, la celebrazione eucaristica che verrà ospitata per la prima volta a Palazzo delle Aquile, lunedì 22 maggio, alle 21. Alla presenza di autorità e magistrati, sarà padre Giuseppe Schiera a presiedere la messa, durante la quale verranno ricordati Giovanni Falcone e tutte le vittime di mafia, i cui nomi saranno letti da alcuni dei giovani che l’indomani parteciperanno con i coetanei di tutta Italia alle commemorazioni antimafia. Venerdì 26 maggio, invece, dalle 9.30 alle 11.30, in piazza Olivella, alcune classi elementari degli Istituti comprensivi “Colozza” e “Bonfiglio” e del “Collegio di Maria al Capo” parteciperanno alla “Festa della gioia” con giochi e animazione. Alle 18.30, presso la chiesa dell’Olivella, padre Adriano Castagna, preposito dell’Oratorio di Palermo, presiederà la solenne concelebrazione eucaristica al termine della quale, i Vigili del fuoco, deporranno l’omaggio floreale della città sul prospetto della chiesa seicentesca. Seguirà, nell’aiuola alle spalle della chiesa, la piantumazione di un pino che – si legge in una nota – “simbolicamente prenderà il posto dell’enorme pino secolare che sormontava il ‘Giardino storico all’Olivella’ prima di essere abbattuto nel 1906 a causa della cementificazione e dei lavori che sventrarono quella parte del centro storico per il prolungamento di via Roma”. In questa occasione i padri Filippini lanceranno il progetto, d’intesa col Comune, per ricostruire gradualmente il “Giardino storico all’Olivella”, partendo dall’intestazione di ogni albero della via Roma ad un santo.