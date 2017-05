Ong cattoliche: Focsiv, “scenari mondiali cambiano, dobbiamo avere funzione innovativa”

“Gli scenari mondiali stanno cambiando per cui siamo chiamati anche noi a riprogettare la cooperazione internazionale e ad avere una funzione innovativa, evolutiva”: così Gianfranco Cattai, presidente della Focsiv, il coordinamento delle Ong e organizzazioni cattoliche, ha aperto oggi a Roma il seminario organizzato in occasione dei 50 anni della Populorum Progressio “Dall’umanesimo planetario all’ecologia integrale”. Dai contributi dei vari rappresentanti è emerso che le indicazioni dell’Enciclica di Paolo VI “si sono fatte carne, scelte di vita, viaggi, famiglie interculturali, figli”, ha detto Paolo Foglizzo, redattore di Aggiornamenti sociali. Francesco Tosi, volontario e consigliere della onlus Cefa, ha rilevato che “oggi la situazione nel mondo non è migliorata, tutt’altro: 50 anni fa avevamo la speranza di riuscire a rispondere a questi appelli raggiungendo dei risultati. Oggi la speranza è diminuita”. “Si pensava che con lo sviluppo sarebbero diminuite le differenze – ha affermato – invece è avvenuto il contrario”.

La crisi delle ideologie, ad esempio, “ha portato le persone, in particolare i giovani, a cadere nell’individualismo, a diventare facili prede della demagogia, dei politicanti, e al serpeggiare di dissennate teorie razziste legate al fenomeno delle migrazioni”. “Il pericolo – ha proseguito – è che i giovani, svuotati dall’adesione ad ideali alti e in situazione di grande povertà e frustrazione, si lascino affascinare da ideologie violente”. Anche le Ong, ha osservato, “oggi faticano a ricavare, da 40/50 anni di storia, indicazioni precise ed efficaci su cosa fare oggi e domani”. “Il nostro compito è compiere la rivoluzione culturale che ci è indicata da Papa Francesco – ha concluso – senza la tentazione di buttarci nel fare per avere risultati concreti, dimenticando le riflessioni di larghe vedute che ci sono suggerite dalla Populorum Progressio e dalla Laudato si'”.