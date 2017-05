Migranti: Medu attiva a Roma “isola sanitaria” per i più vulnerabili

Dopo l’ennesimo sgombero di migranti transitanti vicino al centro Baobab di Roma, l’organizzazione Medu (Medici per i diritti umani) ha attivato un'”isola sanitaria” per i più vulnerabili, potenziando il servizio della clinica mobile. Secondo i dati di Medu, raccolti intervistando 500 pazienti durante i primi mesi del 2017, il 90% ha subito torture, violenze e abusi gravi nel Paese di origine o durante il viaggio, in particolare in Libia. Tra le principali nazionalità: Eritrea, Sudan e Somalia. Età media: 25 anni, il 15% sono minori. Medu chiede alle istituzioni “la creazione di presidi umanitari sul modello di quelli realizzati in altre città italiane ed europee, che possano offrire: prima accoglienza, assistenza sanitaria e informazioni socio-legali”.