Maltempo: Coldiretti, “danni alle coltivazioni per centinaia di milioni di euro a causa di nubifragi, siccità e gelate fuori stagione”

Ha “causato centinaia di milioni di euro di danni” la “pazza primavera segnata da nubifragi, siccità e gelate fuori stagione”. È quanto afferma oggi la Coldiretti in una nota nella quale rileva che “nubifragi con bombe d’acqua e grandine hanno colpito a macchia di leopardo nelle città e nelle campagne del centro-nord già stressate dalla siccità per la caduta del 36% di precipitazioni in meno rispetto alla media ad aprile”. Sulla base dei dati Isac Cnr, in riferimento alla brusca ondata di maltempo, Coldiretti sottolinea “che per dissetare i campi la pioggia deve cadere in modo costante e leggero mentre i forti temporali, soprattutto se accompagnati da grandine, aggravano i danni alle coltivazioni”. “Nell’attuale fase stagionale – prosegue la nota – la grandine è l’evento più temuto dagli imprenditori agricoli per la perdita dell’intero raccolto dopo un anno di lavoro”. “Le precipitazioni in Italia sono risultate inferiori alla media del 53% anche a marzo ma sono risultate sotto la media durante tutto l’inverno con un picco negativo a dicembre in cui è caduto addirittura il 67% di acqua in meno sulla Penisola, secondo l’Ucea”, aggiunge la Coldiretti, osservando che si tratta di “un’evidente anomalia che conferma i cambiamenti climatici in atto, che in Italia si manifestano con ripetuti sfasamenti stagionali ed eventi estremi con pesanti effetti sull’agricoltura italiana che negli ultimi dieci anni ha subito danni per 14 miliardi di euro a causa delle bizzarrie del tempo”.