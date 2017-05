Frati minori: Assisi, dal 16 al 18 giugno il “Giubileo dei giovani” alla Porziuncola

“Tutti in Paradiso”: il Giubileo dei giovani alla Porziuncola è un’iniziativa rivolta a giovani dai 16 ai 33 anni e organizzata dalla fraternità del Servizio orientamento giovani dei frati minori della Porziuncola. Dal 16 al 18 giugno, frati e giovani celebreranno insieme la grazia della misericordia e del perdono di Dio che San Francesco ha chiesto per tutti alla Porziuncola esattamente 800 anni fa. Alcune catechesi e testimonianze, inserite in un breve pellegrinaggio animato da momenti di preghiera, introdurranno i giovani al tema della bellezza e della chiamata universale alla santità. I tre giorni saranno all’insegna dello spirito francescano di fraternità e semplicità. “Desiderosi di accogliere il maggior numero possibile di giovani – si legge nella lettera di invito -, muniti di materassino e sacco a pelo dormiremo nelle palestre della zona di Santa Maria degli Angeli. Non c’è una quota di partecipazione, ma chi vuole potrà contribuire tramite un’offerta libera. Per condividere con tutti gli ottocento anni del Perdono di Assisi, vi invitiamo a diffondere questa iniziativa ai giovani delle vostre realtà parrocchiali, diocesane e francescane”. È possibile iscriversi personalmente o in gruppo, chiamando allo 075.8051528. Per gli under 18 è necessaria l’autorizzazione dei genitori.