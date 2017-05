Festival della comunicazione: Cesena, domani mostra e convegno dedicati a Olivetti. In serata a Cesenatico “Comunicare con la musica”

Proseguono, a Cesena, gli appuntamenti del Festival della comunicazione, evento promosso da Società San Paolo e Paoline con l’organizzazione del “Corriere Cesenate”, settimanale della diocesi di Cesena-Sarsina, assieme all’Ufficio diocesano per le comunicazioni sociali. Nel pomeriggio di domani, domenica 21 maggio, alle 17 a palazzo del Ridotto verrà inaugurata la mostra “Dalle origini della Olivetti fino agli anni ‘70” a cura dell’Associazione italiana collezionisti macchine per ufficio d’epoca (Compu). Seguirà, alle 17.30, il convegno “Adriano Olivetti, comunicatore di speranza. La sua visione per una società più equa, la terza via tra comunismo e capitalismo”, con Gastone Garziera, co-inventore del primo personal computer al mondo, la “Olivetti P101”. Interverranno anche Domenico Scarzello, presidente Compu, e il giornalista Cristiano Riciputi. In serata, con inizio alle 21, al Teatro Comunale di Cesenatico si terrà lo spettacolo “Comunicare con la musica” con Marco Balestri e il coro “Terra promessa” di Cesenatico. L’evento si svolgerà in collaborazione con il centro culturale “Il Gabbiano”.