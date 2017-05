Diocesi: Padova, gli auguri del vescovo a mons. Dal Cin

“Accolgo con gioia, riconoscenza al Signore e gratitudine al Santo Padre la nomina, ad arcivescovo prelato di Loreto e delegato pontificio per il santuario Lauretano e per la basilica di sant’Antonio in Padova, di mons. Fabio Dal Cin, a cui rivolgo il benvenuto e gli auguri più sentiti miei personali e della Chiesa che è in Padova, per questo nuovo e impegnativo servizio a cui papa Francesco l’ha chiamato”. È quanto scrive il vescovo di Padova, monsignor Claudio Cipolla, nel messaggio di saluti e auguri a monsignor Fabio Dal Cin. “La Basilica di sant’Antonio – prosegue – è una presenza significativa di fede, di spiritualità, di carità e di cultura nella città di Padova; un polo di attrazione religiosa per tanti, da tutto il mondo, che sentono la vicinanza e l’umanità verace del ‘santo dei miracoli’; un riferimento per i padovani”. “Ringrazio mons. Giovanni Tonucci – conclude il vescovo di Padova – per il servizio prestato in questi anni e per la cordialità di relazione e di condivisione che c’è sempre stata nel reciproco impegno a favorire una vita spirituale autentica, intensa ed evangelicamente fondata”.