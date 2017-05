Diocesi: Padova, domani a Rubano oltre 4mila ragazzi per l’“Acrissimo”

Sono già oltre 4mila gli iscritti all’“Acrissimo 2017”, la festa diocesana degli incontri proposta dall’Azione Cattolica ragazzi della diocesi di Padova che si svolgerà domani nel Seminario Minore di Rubano (Pd). “L’appuntamento è attesissimo”, si legge in una nota, anche perché “l’ultimo ‘Acrissimo’ risale al 2009”. La festa – aggiungono i promotori – “proseguirà il percorso avviato da ottobre in poi con i ragazzi dell’Acr nelle parrocchie e a livello diocesano con la festa delle Palme”. Sfondo dell’itinerario educativo e della festa è la storia della “Spada nella roccia”, per questo “la festa sarà ambientata in un grande villaggio medievale dove giochi e appuntamenti della giornata saranno richiamati da rintocchi dal sapore antico e fantastico e porteranno i ragazzi a riflettere su due virtù: la giustizia e la sapienza”. “Un modo divertente – prosegue la nota – per imparare a capire l’importanza di rispettare le regole e di essere responsabili verso gli altri e il creato, ma anche per cogliere il progetto di Dio sulla propria vita”. La giornata prenderà il via alle 8.30 per concludersi al termine della celebrazione eucaristica, in programma alle 16.30, che sarà presieduta dal vescovo di Padova, monsignor Claudio Cipolla. “Acrissimo 2017” avrà anche un risvolto “solidale”, con il sostegno dell’Azione cattolica della diocesi di Camerino-San Severino Marche. La festa sarà seguita in diretta, a partire dalle 9.30, da BluRadioVeneto (frequenze 88.70 e 94.60), con interviste e approfondimenti.