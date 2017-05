Diocesi: Molfetta, dal 21 maggio la seconda Settimana della comunicazione

In preparazione alla 51ª Giornata mondiale delle comunicazioni sociali e della giornata del settimanale “Luce e Vita” che si svolgerà domenica 28 maggio, la diocesi di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi vivrà da lunedì 21 maggio la Seconda settimana della comunicazione. Il programma, predisposto dall’Ufficio diocesano per le comunicazioni sociali, prevede – si legge in una nota – “una serie di incontri nelle parrocchie, con i Consigli e gli operatori pastorali, per mettere a tema l’argomento comunicazioni sociali, sempre più presente nella vita delle persone e delle comunità, evidenziarne gli aspetti culturali e pastorali nonché le scelte progettuali che la nostra diocesi da anni porta avanti”. Si inizia dalla parrocchia Madonna della Pace di Ruvo di Puglia, poi sarà la volta delle parrocchie san Domenico di Ruvo di Puglia (martedì 23) e santa Maria di Sovereto a Terlizzi (mercoledì 24), per concludere nell’aula capitolare della Cattedrale, venerdì 26. Tutti gli incontri si terranno a partire dalle 20 e prevedono una introduzione del messaggio di Papa Francesco e la presentazione del vademecum dell’Eco parrocchiale (Équipe comunicazione parrocchiale), “una realtà operativa già in alcune parrocchie della diocesi che – prosegue la nota – accanto agli operatori di catechesi, liturgia e carità, si mette a servizio della comunità per curare l’ambito della comunicazione non soltanto sul versante operativo quanto su quello culturale e pastorale”. Per domenica 28 è prevista un’animazione in tutte le parrocchie. Lunedì 29 maggio, infine, presso la parrocchia sant’Agostino di Giovinazzo dalle 19.30 si svolgerà l’incontro con gli operatori pastorali nel corso del quale il vescovo Domenico Cornacchia conferirà il mandato agli animatori della comunicazione della diocesi.