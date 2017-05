Diocesi: Massa Carrara-Pontremoli, lunedì 22 maggio incontro su “Democrazia, giustizia e libertà nell’Italia di oggi” con Davigo

Sarà “Democrazia, giustizia e libertà dell’Italia di oggi” il tema dell’incontro che si svolgerà lunedì 22 maggio, a Massa, presso la sala della Resistenza a Palazzo Ducale. L’iniziativa, promossa dall’Ufficio di Pastorale sociale e del lavoro della diocesi di Massa Carrara-Pontremoli, prenderà il via alle 17.30 e vedrà la partecipazione del magistrato Piercamillo Davigo, presidente della II sezione penale presso la Corte suprema di Cassazione e già presidente dell’Associazione nazionale magistrati. Sarà l’ultimo appuntamento delle attività della Scuola diocesana di formazione all’impegno socio-politico che vede coinvolti, in un biennio formativo, diversi giovani studenti. La Scuola – si legge in una nota – “intende essere un’occasione di approfondimento e di studio dei temi che riguardano l’attualità del territorio apuano, visti attraverso i principi e i valori della dottrina sociale della Chiesa”. Quella di lunedì, spiegano i promotori, sarà “un’occasione significativa per riflettere e comprendere l’attuale contesto socio-politico dell’Italia di oggi”.