Diocesi: Camerino, don Cicconi festeggia 100 anni. Ancora al servizio della parrocchia

“Ha festeggiato il secolo di vita il 16 maggio don Gildo Cicconi, ancora in servizio attivo nella parrocchia di Polverina di Camerino, di cui è responsabile dal 1952”, un compleanno ricordato sulle pagine di “Avvenire” in edicola domani. Il sacerdote è stato raggiunto nell’albergo di Porto Recanati, dove risiede dopo il terremoto, da monsignor Francesco Giovanni Brugnaro, arcivescovo di Camerino-San Severino Marche per una concelebrazione eucaristica e un momento di fraterna condivisione. Oggi, sabato 20 maggio i parrocchiani, i confratelli, gli amici e il sindaco di Camerino Gianluca Pasqui lo hanno festeggiato nella sua Polverina. E papa Francesco, tramite il segretario di Stato cardinale Pietro Parolin, ha inviato un telegramma di felicitazioni.