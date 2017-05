Diocesi: Bologna, il 21 maggio mons. Zuppi e il sindaco Merola firmano il protocollo “Insieme per il lavoro”

“Far partire una serie di iniziative di sostegno alle persone che hanno perso lavoro”. È questo l’obiettivo del protocollo “Insieme per il lavoro” che verrà sottoscritto lunedì 21 maggio, a Bologna, dall’arcivescovo Matteo Maria Zuppi e dal sindaco Virginio Merola. La firma avverrà alle 10, presso la sala Urbana delle Collezioni comunali d’arte di Palazzo D’Accursio, in piazza Maggiore. “A questa iniziativa – si legge in una nota – si uniranno le associazioni di categoria del territorio – Unindustria, Alleanza delle Cooperative, Ascom, Confesercenti, Cna, Confartigianato – che dovranno sostenere gli sforzi di reinserimento lavorativo, facilitando il contatto con le aziende e condividendo i percorsi di reinserimento che hanno già in essere”. In questo modo, prosegue la nota, “comincia a concretizzarsi l’annuncio dell’arcivescovo di destinare una parte dei proventi Faac ad iniziative di sostegno alle fragilità che i parroci e le istituzioni pubbliche si trovano ad affrontare ogni giorno”. In questa prima fase del progetto la Fondazione San Petronio, realtà dell’arcidiocesi bolognese a cui fa capo il progetto, si interfaccerà con i servizi pubblici per intervenire nelle situazioni che facilitano l’inserimento lavorativo, attraverso percorsi di lavoro nelle aziende o con il finanziamento di nuove attività imprenditoriali. In contemporanea Caritas parrocchiali e parroci raccoglieranno i dati delle persone che si presentano ai loro centri e invieranno i “curriculum vitae” a Fondazione San Petronio che “li selezionerà e li metterà in contatto con Fomal e Opimm, due realtà diocesane che realizzano attività educative, formative e sociali a favore di giovani in età di ‘obbligo’ e adulti disoccupati o che hanno perso il lavoro”.