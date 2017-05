Diocesi: Aversa, il 9 giugno il convegno “Comunicare speranza e fiducia nel nostro tempo”

“Comunicare speranza e fiducia nel nostro tempo” è il convegno che l’Ufficio comunicazioni sociali della diocesi di Aversa promuove il 9 giugno, 51.ma Giornata mondiale delle comunicazioni sociali, presso la Curia vescovile (Via Santa Maria a Piazza, 49 – ore 18.15). Sullo sfondo, le parole di Papa Francesco a conclusione del Messaggio per la Giornata. “Sentiamo forte il desiderio di incontrarci tanto con giornalisti e operatori del mondo dei media, quanto con coloro che si occupano di comunicazione nella nostra comunità diocesana”, afferma don Francesco Riccio, direttore del suddetto Ufficio. Il Santo Padre, ricorda il sacerdote, “rivolge ai comunicatori un’energica esortazione a scegliere la logica della ‘buona notizia’ a discapito del ‘circolo vizioso dell’angoscia’ causato dalla promozione delle cattive notizie”. Questo “non significa fare disinformazione né scadere nell’ottimismo”, bensì evitare la spettacolarizzazione del “dramma del dolore” e del “mistero del male”. Compito dei comunicatori è allora contribuire “alla ricerca di uno stile comunicativo aperto e creativo” che punti a “mettere in luce le possibili soluzioni”, rifiutando il pregiudizio e favorendo la cultura dell’incontro. All’appuntamento interverranno Bruno Mastroianni, docente di teoria generale della comunicazione presso la Pontificia Università della Santa Croce (Roma), e p. Farid Saab, specializzato in comunicazioni sociali e speaker in lingua araba di Radio Maria.