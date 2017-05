Dialogo interreligioso: Bertinoro, a giugno il “Festival della vita in ricerca”

Si svolgerà presso la Rocca Vescovile del borgo di Bertinoro (Fc), dal 1° al 4 giugno prossimi, la prima edizione del “Festival della vita in ricerca”. Si tratta di un’iniziativa organizzata dalla Fondazione Museo interreligioso di Bertinoro e dal Comune di Bertinoro, in collaborazione con la Regione Emilia Romagna. Obiettivo – si legge in una nota – è quello di “riportare il dialogo interreligioso alla sua dimensione essenziale di amicizia e testimonianza”. “Esso – proseguono i promotori – vuole andare oltre la definizione ideologia di pluralismo religioso come valore e dimostrare che il pluralismo religioso può essere un valore, ma necessita di essere prima di tutto confronto ed esperienza”. Il Festival vuole anche “dimostrare come il valore dell’ospitalità possa superare la sua dimensione mitica, per riscoprire il suo carattere di incontro e dialogo con ‘l’altro’”. Una parte significativa del Festival sarà dedicata alla dimensione della testimonianza e dell’esperienza, con le partecipazioni di Brian J. Grim, presidente della Freedom of Religion and Business Foundation, di monsignor Matteo Maria Zuppi, arcivescovo di Bologna, di Aziz Hasanovic, Gran Muftì di Croazia. In programma anche lo spettacolo teatrale i “Cori” da “La Rocca” di T.S. Eliot, con l’allestimento di Franco Palmieri, il concerto “Canti Apocrifi” con Ambrogio Sparagna, i solisti dell’Orchestra popolare italiana, e la voce narrante del poeta Davide Rondoni. E poi la musica dei Siman Tov che riprendono il tradizionale repertorio klezmer per arrivare ad un originale confronto con le musiche mediterranee e “Il Vangelo secondo Leonard Cohen”, a cura di Francesco Cilio e con l’introduzione del teologo Brunetto Salvarani.