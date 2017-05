Basilica Sant’Antonio Padova: mons. Dal Cin (nuovo delegato pontificio), “desidero svolgere questo servizio con generosità”

“Una missione molto diversa da quella che ho svolto finora, però vengo in un luogo a me tanto caro e spiritualmente familiare per la devozione che mi lega da sempre a Sant’Antonio”. Così mons. Fabio Dal Cin, nominato oggi da Papa Francesco arcivescovo prelato di Loreto e delegato pontificio per la Basilica di Sant’Antonio (Padova), in un messaggio inviato ai frati della Basilica padovana. “Desidero svolgere questo servizio con generosità – scrive Dal Cin -, confidando nell’aiuto del Signore e nella collaborazione di voi tutti, che ringrazio sin d’ora per l’opera preziosa che svolgete a favore della vitalità spirituale, caritativa e culturale della Basilica”. Un “riconoscente saluto” a “mons. Giovanni Tonucci, insieme a tutta la comunità religiosa dei Frati minori conventuali e alla Veneranda Arca: sacerdoti, religiosi, laici e pellegrini che vengono al Santuario, soprattutto in occasione della prossima Tredicina e della festa di Sant’Antonio. Mi rincuora sapere di poter contare sulla preghiera e il sostegno di voi tutti”.

Padre Oliviero Svanera, rettore della Basilica del Santo, nel “ricevere con gioia e immensa gratitudine la notizia della nomina”, ha ringraziato il Santo Padre per la “sua sollecitudine pastorale”: “Come comunità del Santo, affidiamo lui e la sua missione in mezzo a noi alla protezione di sant’Antonio. Ringraziamo il Signore per il ministero episcopale svolto da monsignor Giovanni Tonucci in questi anni con intelligenza, generosità e affetto”.