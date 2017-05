Amatrice: Mcl Emilia Romagna, 6mila euro per attrezzature scolastiche

Il Movimento cristiano lavoratori (Mcl) dell’Emilia Romagna ed il suo Consorzio europeo per la formazione e l’addestramento dei lavoratori, hanno donato 6mila euro per le attrezzature scolastiche all’Istituto Omnicomprensivo di Amatrice. Come si legge in una nota, già nei primi giorni del settembre scorso, Flavio Venturi, presidente di Mcl Emilia Romagna e direttore del Consorzio europeo per la formazione e l’addestramento dei lavoratori, “espresse ai dirigenti del Movimento cristiano lavoratori di Rieti il desiderio di una raccolta fondi da destinare alle popolazioni terremotate di Amatrice, raccolta che ha raggiunto la somma di 6mila euro”. Lunedì 29 maggio, alle 12 in Località San Cipriano, l’Istituto Omnicomprensivo di Amatrice diretto da Maria Rita Pitoni riceverà la somma raccolta, che – prosegue la nota – “per espresso desiderio dei donatori è stata destinata alle strutture scolastiche di Amatrice”. La donazione sarà consegnata alla presenza degli studenti di Amatrice con la partecipazione dei dirigenti del Mcl dell’Emilia Romagna e di Rieti.