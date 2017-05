Policlinico Gemelli: Roma, il 25 maggio VI Giornata per la ricerca con due Premi Nobel

Due scienziati d’eccezione – Amartya Sen, Premio Nobel per l’economia 1998, e Robert Hubert, Premio Nobel per la chimica 1988 – saranno i protagonisti della VI edizione della Giornata per la ricerca promossa dalla Facoltà di medicina e chirurgia dell’Università cattolica del Sacro Cuore e dalla Fondazione Policlinico universitario A. Gemelli che avrà luogo giovedì 25 maggio a Roma a partire dalle ore 8,30 nell’Aula Brasca del Policlinico. Interverrà nell’occasione mons. Rino Fisichella, presidente del Pontificio Consiglio per la promozione della nuova evangelizzazione. In apertura dei lavori è previsto l’intervento del presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani. Quest’anno il tema al centro della Giornata è “La medicina personalizzata” per individualizzare il più possibile i percorsi diagnostici e le terapie, massimizzarne l’efficacia e minimizzarne gli effetti collaterali. Obiettivo, si legge in un comunicato, una medicina” sempre più su misura del paziente: preventiva, predittiva, partecipativa col paziente stesso”. Oltre 850 ricercatori sono quotidianamente impegnati nei laboratori e nei reparti di Facoltà di medicina della Cattolica e della Fondazione Policlinico A. Gemelli sia sul fronte della ricerca di base che della ricerca clinica con l’obiettivo di trovare i migliori percorsi diagnostico/terapeutici/riabilitativi per ciascun individuo affetto da malattie di ampia diffusione quali tumori, malattie cardiovascolari, metaboliche e neurologiche, senza trascurare le malattie rare e lo sviluppo di farmaci destinati alla cura di queste patologie.