Papa Francesco: pellegrinaggio militare Lourdes, “pace è dono che gli uomini non devono mai smettere di chiedere”

“In questi tempi travagliati è essenziale ricordare che la pace è un dono che gli uomini non devono mai smettere di chiedere” a Dio. Lo scrive Francesco, in un messaggio rivolto ai partecipanti al 59° pellegrinaggio militare internazionale a Lourdes (18-22 maggio), dal tema: “Dona a noi la pace”. Nel messaggio, a firma del cardinale segretario di Stato Pietro Parolin, il Pontefice ringrazia tutti coloro che operano per “il ripristino o il mantenimento della pace nel mondo” e invita a pregare per la riconciliazione, ricordando “che Dio risponde sempre a questa preghiera dei suoi figli” e “risponde concretamente, suscitando artigiani di pace, di fraternità, di solidarietà”. Di qui l’esortazione del Pontefice ai militari affinché guardino a Cristo per vincere “il male e l’odio” e ad essere “veri testimoni della verità”. Il Papa, infine, esprime vicinanza e sostegno a tutti coloro che sono sotto le armi, “specialmente in condizioni di pericolo”, e affida tutti alla protezione della Madonna di Lourdes. Tra i partecipanti al pellegrinaggio anche 4.000 militari italiani. Per loro l’ ordinariato militare per l’Italia ha organizzato, per sabato 20, “Insieme per la pace”, un momento di festa che Tv2000 trasmetterà a partire dalle 21.15. La serata, aperta dalle note della banda musicale della Guardia di Finanza, avrà come filo conduttore l’opera svolta dai militari in Italia e nel mondo attraverso il racconto di storie di vita di alcuni di essi. Queste storie saranno intervallate da letture scelte e esibizioni di alcuni artisti italiani conosciuti dal grande pubblico. Sul palco i cantanti Teresa De Sio, Amara, Paolo Vallesi, Matthew Lee, Andrea D’Alessio e l’attore Mauro Serio.