Migranti: Acli, domani alla marcia #20maggiosenzamuri a Milano

“Domani saremo in marcia perché crediamo nel valore e nel rispetto delle differenze culturali ed etiche”. È quanto ha dichiarato il presidente nazionale delle Acli, Roberto Rossini, in vista della marcia dei Migranti dal titolo evocativo “20 maggio senza muri” alla quale le Acli saranno presenti. L’iniziativa, che si svolgerà a Milano, conta l’adesione di numerose realtà della società civile, tra cui Acli, Anpi Slow Food, Legambiente, Arci ed Emergency, che sfileranno per le strade del capoluogo lombardo a partire dalle 14.30, per mobilitarsi a favore dell’accoglienza dei migranti. “Il nostro sarà un corteo carico di speranza per l’accoglienza e contro il razzismo – ha ribadito Rossini – perché sappiamo che la società è plurale e che la cultura che nega l’accoglienza non è umana. La manifestazione sarà un’occasione di crescita. La logica dell’intolleranza e dei muri, che fomenta la paura, va sconfitta. Sono in gioco i nostri valori fondamentali, per il futuro di tutti”.