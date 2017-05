Iraq: Acs, ricostruire i villaggi cristiani della Piana Ninive. L’opera del “Nineveh Reconstruction Committee”

Qaraqosh, la chiesa dell'mmacolata Concezione

Sacerdoti impegnati come ingegneri, architetti e geometri. Accade nella Piana di Ninive dove opera il “Nineveh Reconstruction Committee” (Nrc), organismo creato da Aiuto alla Chiesa che Soffre (Acs) per coordinare la ricostruzione dei villaggi della Piana distrutti dall’Isis. A riguardo Acs ha messo in campo un vero e proprio “Piano Marshall” che prevede un impegno finanziario di oltre 250mila dollari, di cui 450mila già messi a disposizione dalla Fondazione pontificia. Nel villaggio di Qaraqosh le case dei cristiani da ricostruire sono 6.727, 115 delle quali totalmente distrutte. La ricostruzione è stata attentamente pianificata. Per riparare una casa incendiata servono 25mila dollari, mentre per una totalmente distrutta ne occorrono almeno 65mila. “Abbiamo classificato le diverse abitazioni e cominceremo a ricostruire da quelle parzialmente danneggiate, così da permettere alle famiglie di rientrarvi al più presto”, dichiara ad Acs padre George Jahola, sacerdote membro del Nineveh Reconstruction Committee. La Chiesa ha coinvolto 40 ingegneri volontari e oltre 200 operai. “Ci stiamo concentrando sui villaggi che sono stati per meno tempo nelle mani dello Stato Islamico”, spiega padre Salar Boudagh, vicario generale della diocesi di Alqosh e membro dell’Nrc. “A Telskuf e Bakofa la ricostruzione richiederà meno tempo, al contrario di Badnaya, dove oltre l’80 percento delle case è stato distrutto”. Il sacerdote riferisce come prima dell’arrivo di Isis, 1450 famiglie vivessero a Telskuf, 110 a Bakofa, 950 a Badnaya, più di 700 a Telkef e 875 a Karemles. “La prima condizione per il ritorno di queste famiglie è la sicurezza e fortunatamente quest’area è pattugliata dalla Zeravani, una milizia cristiana di cui ci fidiamo ciecamente”.