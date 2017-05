Diocesi: Perugia, visita di Sua Beatitudine Svjatoslav Ševčuk. Card. Bassetti: “pace in Ucraina e in tutto il mondo”

“Lo Spirito di Dio, che è Spirito di unità e di amore, porti tanta pace nella nazione dell’Ucraina e in tutto il mondo. Il mondo è assetato di pace, il mondo ha bisogno di questo bene che viene soltanto da Dio”. È l’augurio rivolto dall’arcivescovo di Perugia-Città della Pieve, il cardinale Gualtiero Bassetti, all’arcivescovo maggiore dei greco-cattolici ucraini, Sua Beatitudine Svjatoslav Ševčuk, accolto ieri nella Cattedrale di san Lorenzo in Perugia. Come si apprende da una nota diffusa oggi, Sua Beatitudine è stato accolto dal suono a distesa delle campane della Cattedrale, complesso che ha visitato accompagnato dal card. Bassetti. Ševčuk ha ricordato la loro amicizia, che “risale a due anni fa, quando ci siamo conosciuti al Sinodo sulla famiglia, lavorando insieme nello stesso circolo minore del Sinodo per approfondire come la Chiesa vuole accompagnare le famiglie affinché possano essere fondamenta solide della società”. Sua Beatitudine ha anche ringraziato per il sostegno dell’arcidiocesi di Perugia-Città della Pieve alla Caritas di Kiev per le persone sfollate a causa della guerra. “Ogni incontro e ogni gesto di comunione e di carità diventa l’annuncio del Vangelo”, ha commentato Bassetti. L’arcivescovo maggiore dei greco-cattolici ucraini conclude nella giornata di oggi, 19 maggio, la sua visita a Perugia. Questa mattina è intervenuto al convegno internazionale di studi “Tra utopia e declino. Una riflessione sull’Europa” per poi celebrare l’Eucaristia nel santuario della Madonna dei Bagni di Casalina in Deruta e incontrate gli ospiti della locale comunità di accoglienza della Caritas diocesana.