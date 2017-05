Diocesi: Milano, domani il card. Scola accoglie in piazza Duomo la marcia “Andemm al Domm” dal titolo “Educare è una festa!”

L’arcivescovo di Milano, cardinale Angelo Scola, accoglierà domani mattina in piazza Duomo a Milano gli studenti, gli alunni, i genitori, gli insegnanti e il personale delle scuole che hanno aderito alla 35ª edizione della marcia “Andemm al Domm” dal titolo “Educare è una festa!”. Nella piazza della cattedrale convergeranno domani alle 10.30 i due cortei in programma: quello dei “grandi” (il ritrovo è fissato alle 9 in corso Sempione – fermata M5 e Trenord Domodossola) e quello dei “piccoli” (il ritrovo è fissato alle 9.30 in piazza San Fedele – fermata M1 Duomo). Dopo l’incontro con il cardinale, la festa in piazza proseguirà con le animazioni del comico Ciccio Pasticcio e degli stessi studenti. Prima della conclusione, prevista per le 12.30. è in programma anche un flash-mob, il cui video sarà successivamente socializzato sulla rete. Alla scuola che avrà partecipato alla marcia con il maggior numero di allievi, calcolati in percentuale sui propri iscritti, sarà assegnato un premio di mille euro da destinare ad una borsa di studio per gli studenti. L’iniziativa è promossa dall’arcidiocesi di Milano con AgeSc (associazione genitori scuole cattoliche), Age (Associazione italiana genitori), Fidae (Federazione istituti di attività educative), Amism (Associazione milanese scuole materne), Cdo Opere educative, Faes (Associazione famiglia scuola) e Fisiae (Federazione italiana sportiva istituti attività educative). La manifestazione, fanno sapere gli organizzatori, avrà luogo con qualsiasi condizione atmosferica.