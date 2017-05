Diocesi: La Spezia, il 26 maggio un incontro sul sovraindebitamento delle famiglie

Sarà dedicato al tema “Il sovraindebitamento – Un problema e un’opportunità per i bilanci delle famiglie. La legge 3/2012 tra interpretazione e prospettive” l’incontro che si terrà venerdì 26 maggio, a La Spezia, presso la sala san Francesco di Sales di Tele Liguria Sud. L’iniziativa, che prenderà il via alle 14, è promossa da Caritas diocesana di La Spezia-Sarzana-Brugnato, Ordine degli avvocati della Spezia e Ordine dei dottori commercialisti e revisori contabili della Spezia, in collaborazione con Fondazione Carispezia, Fondazione Antiusura S. Maria del Soccorso di Genova, Istituto Einaudi Chiodo e Comune della Spezia. “Saranno trattati – si legge in una nota – i temi relativi alla tutela del bilancio delle famiglie, al ruolo dell’Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento e alla costituzione di uno sportello di ascolto, all’azione di Caritas della Spezia, Fondazione Carispezia, Fondazione Antiusura Santa Maria del Soccorso e dei Servizi sociali nel supportare le persone e le famiglie in crisi da sovraindebitamento anche alla luce del disegno di legge della Regione Liguria per la costituzione di un fondo di garanzia a sostegno alle procedure di sovraindebitamento, con l’esposizione di alcuni casi concreti”.