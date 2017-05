Diocesi: Agrigento, da oggi il “Cantiere delle idee 1.0” per animatori degli operatori pastorali

Prende il via oggi pomeriggio, ad Agrigento, il “Cantiere delle Idee 1.0”, workshop per animatori degli operatori pastorali delle parrocchie della diocesi agrigentina. L’intenzione, si legge in una nota, è quella di far “maturare una nuova consapevolezza di essere operatori pastorali oggi, educandosi a progettualità e sinergia, per avviare e potenziare processi di evangelizzazione e promozione umana e sociale”. Inoltre si vuole “creare una rete di persone che nel territorio siano punti di raccordo con il centro-diocesi sia per la proposta formativa da offrire agli altri operatori pastorali sia per quella operativa da rivolgere all’intera comunità”. Il workshop, che sarà ospitato dalle 16 presso l’Hotel “Tre Torri” di Villaggio Mosè, alternerà relazioni a testimonianze. Nel pomeriggio di domani, sabato 20 maggio, si svolgeranno invece i laboratori. “Ci siamo rivolti agli esperti di una società di servizi che – prosegue la nota – da 25 anni lavora con progetti di ‘sviluppo di comunità’ e ‘soluzioni partecipate’”. “A loro chiederemo di aiutarci a capire – da una prospettiva ‘scientifica’ che integreremo con quella evangelica, ecclesiale e pastorale – come rendere sempre più funzionali alle dinamiche e alle esigenze della società contemporanea la vita delle nostre comunità e il servizio di quanti vi operano attivamente”. I lavori si concluderanno nella mattinata di domenica 21 maggio con la celebrazione eucaristica presieduta dall’arcivescovo di Agrigento, il cardinale Francesco Montenegro.