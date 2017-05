Cultura: Parma, convegno Il Borgo e C3Dem, “I cattolici democratici nella storia e nel futuro della Repubblica”

Si svolgerà sabato 20 maggio a Parma il convegno “I cattolici democratici nella storia e nel futuro della Repubblica”, promosso dalla rete C3dem con la collaborazione del circolo Il Borgo di Parma. L’incontro (ore 9.30-13) vedrà l’intervento di Guido Formigoni, Lino Prenna, Rosy Bindi e Pierluigi Castagnetti. Coordineranno gli interventi Vittorio Sammarco e Sandro Campanini (attuale coordinatore della rete C3dem). La sede dell’incontro è il Centro pastorale diocesano – ex Seminario minore – in viale Solferino 25. “La cultura e gli esponenti del cattolicesimo democratico hanno dato un contributo decisivo all’evoluzione sociale, civile ed economica del nostro Paese, al rafforzamento della democrazia, alla costruzione dell’unità europea”, spiegano i promotori. “I cambiamenti avvenuti negli ultimi anni in Italia e nel mondo e le sfide di questa epoca richiedono una continua riscoperta di quelle radici valoriali che si rivelano quanto mai attuali e nello stesso tempo sollecitano a delineare nuove prospettive di impegno”. Con questo convegno il circolo “Il Borgo”, nell’anno del suo 40°, e la rete nazionale di associazioni cattolico-democratiche “c3dem – Costituzione, Concilio, Cittadinanza” (a cui Il Borgo aderisce assieme ad altre 20 realtà di tutta Italia), intendono “offrire un’occasione di approfondimento e dibattito che siano di impulso alla prosecuzione di un impegno a servizio della vita civile nostra Repubblica”.