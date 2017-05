Avvenire: la prima pagina di domani 20 maggio. Piano vaccini, attacco alla stazione di Milano, diritti e integrazione

“Piccoli e vaccinati”. Sono i nuovi obblighi vaccinali il tema del titolo di apertura dell’edizione di Avvenire di domani. Al centro pagina la vicenda dell’italiano di padre tunisino che ieri sera ha ferito due militari e un poliziotto alla stazione centrale di Milano e le polemiche politiche che si sono scatenate anche per la manifestazione contro i muri e le chiusure nei confronti degli immigrati in programma per oggi a Milano. Sull’argomento l’intervista a don Virginio Colmegna, presidente della Fondazione Casa della carità di Milano. L’editoriale, a firma di Carlo Cardia, è dedicato al tema del rispetto dei diritti e dell’integrazione delle diverse culture e fedi nel nostro Paese. Completa la prima pagina una fotocronaca sul prete e sulla comunità cristiana che in Centrafrica proteggono anche i musulmani a rischio di essere ucciso nella guerra civile che insanguina il Paese.