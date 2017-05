Vaticano: domenica 4 giugno la “Giornata delle famiglie” prima della finale della “Supercoppa Vaticana”

Sarà un pomeriggio dedicato alle famiglie quello che si terrà domenica 4 giugno presso il Centro sportivo dei Cavalieri di Colombo – Campo Pio XI, in via Santa Maria Mediatrice 24, a Roma. In occasione della finale della “Supercoppa Vaticana”, infatti, l’Associazione sportiva dipendenti vaticani organizza la “Giornata delle famiglie”. A partire dalle 16.30 si svolgeranno tornei per under 13 e over 40. Inoltre saranno organizzati giochi e animazione per i più piccoli e momenti di intrattenimento per tutta la famiglia. “Quest’anno, per la prima volta – spiega Danilo Zennaro, dell’Associazione che organizza l’evento oltre a Campionato Vaticano, Coppa e Supercoppa Vaticana – abbiamo deciso di concludere la nostra stagione sportiva con una festa aperta a tutti i dipendenti vaticani e ai loro familiari”. Sono attesi oltre 100 partecipanti per un’iniziativa promossa per “recuperare il senso di familiarità che è andato perdendosi anche tra i dipendenti del Vaticano” e per questo è stata coinvolta la neonata associazione “Donne in Vaticano” che – aggiunge Zennaro – “ha aderito in maniera entusiasta”. Alle 19, poi, si giocherà la Supercoppa Vaticana che vedrà sfidarsi la squadra del Santos, vincitrice del campionato, contro la vincente della Coppa Vaticana che verrà definita nei prossimi giorni tra Santos, Musei Vaticani, Rappr. Bambino Gesù e Fortitudo 2007. Al termine della finale, la festa si concluderà con le premiazioni e un rinfresco.