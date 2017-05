Solidarietà: Broni, 50 clochard ospiti della degustazione di Barbacarlo in una serata conviviale

Sono stati 50 i clochard che domenica 14 maggio, a Broni, hanno partecipato ad una degustazione speciale di vini. Quella organizzata da Lino Maga, il “Re del Barbacarlo”, che, con il figlio Giuseppe, hanno offerto presso la loro azienda una degustazione di sei annate di Barbacarlo abbinata ad un menu curato da Valerio Bergamini, esperto gastronomico che è anche autore del libro “Lino Maga, anzi Maga Lino – Il signor Barbacarlo”. Il servizio ai tavoli, oltre al trasferimento da Pavia a Broni dei senza tetto, è stato assicurato dai sommelier della delegazione di Pavia dell’Ais di Milano, guidati dal presidente Fiorenzo Detti. Come rileva “Il Popolo”, settimanale diocesano di Tortona, “solo Lino Maga poteva concepire un’iniziativa del genere, non una semplice offerta di una cena, ma qualcosa di più e di più profondo”. “Un gesto che trascende la religione pur lambendola – prosegue – che si concretizza in un momento conviviale, in una serata dedicata ai clochard, nel piacere di servire loro il vino più sincero delle botti, un vino che non ha ambizioni enologiche”.