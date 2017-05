Slovacchia: un sito su vita e opere del salesiano slovacco Tito Zeman che sarà beatificato a settembre

(Bratislava) Don Tito Zeman (1915-1969), che sarà beatificato il 30 settembre 2017, è ora più conosciuto tra i fedeli della Slovacchia grazie a un nuovo sito internet sulla sua vita lanciato dai salesiani. Lì si possono trovare informazioni su vita, martirio e causa di beatificazione, anche in tre lingue straniere: italiano, inglese e spagnolo. “Il sito internet tituszeman.sk offre ai visitatori l’opportunità di guardare un breve video su Tito Zeman, conoscerlo meglio attraverso le testimonianze di coloro che l’hanno conosciuto personalmente e saperne di più sulle persone che sono state salvate dal sacerdote salesiano”, ha dichiarato don Rastislav Hamracek. Don Tito Zeman era ben noto per aver aiutato decine di giovani salesiani che sono riusciti a terminare i propri studi all’estero durante il regime comunista solo grazie al suo sostegno. E fu proprio a causa di queste attività che fu arrestato e condannato a 25 anni di carcere. Fu scarcerato dopo 13 anni, ma la sua salute era così compromessa che morì pochi anni dopo. I salesiani organizzano un ciclo di conferenze sulla sua vita e il suo messaggio in diverse città della Slovacchia. La prima è in programma il 10 giugno a Kosice.