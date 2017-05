Salone del libro: Torino, venerdì 19 maggio presentazione del volume di Leonardo Becchetti “Le città del ben-vivere”

Sarà presentato venerdì 19 maggio, nell’ambito della XXX edizione del Salone del libro, il volume “Le città del ben-vivere. Il Manifesto programmatico dell’economia civile per le amministrazioni locali” (Edizioni Ecra), curato da Leonardo Becchetti. Il libro, che vuole essere “un ‘dono’ del Credito cooperativo agli amministratori locali”, raccoglie – si legge in una nota – “42 contributi e proposte concrete di studiosi, professionisti, addetti ai lavori, esperti al servizio delle comunità per far ‘rifiorire’ le nostre città”. “Un collage ricchissimo – prosegue la nota – che contempla l’esperienza delle cooperative di comunità, l’amministrazione di beni comuni condivisi, fiscalità premiale che stimola le virtù civiche dei contribuenti e a costo zero per le finanze pubbliche, tavoli di cooperazione partecipata, acceleratori di capitale sociale, smart working, finanza etica, soluzioni per il contrasto all’azzardo e molto altro ancora”. Alla presentazione, in programma dalle 16.30 nello Spazio incontri, interverranno, oltre a Becchetti, il presidente della Commissione Ambiente, territorio e lavori pubblici della Camera dei deputati, Ermete Realacci, il sindaco di Bari e presidente dell’Anci, Antonio Decaro, il segretario generale della Fim Cisl, Marco Bentivogli, Daniela Ciaffi, membro del consiglio direttivo di Labsus (Laboratorio per la sussidiarietà), il presidente e il direttore generale di Federcasse (Bcc Credito cooperativo), Augusto dell’Erba e Sergio Gatti.