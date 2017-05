Pensioni: Acli Roma, domani nelle sedi del Patronato test su Ape sociale e lavoratori precoci

In occasione della Giornata nazionale d’informazione sull’anticipo pensionistico, domani, venerdì 19 maggio, tutte le sedi del patronato Acli di Roma e provincia saranno aperte, in via straordinaria, per “permette ai cittadini di effettuare il test per l’Ape sociale e per le pensioni precoci”. Come si legge in una nota, si tratta di “un servizio che verrà offerto in prossimità dell’attivazione delle nuove misure di ‘flessibilità pensionistica’ introdotte dall’ultima Legge di bilancio: Ape sociale, Ape volontario e le pensioni quota 41 per i lavoratori ‘precoci’”. Per tutte la giornata di domani, quindi, nelle sedi del Patronato Acli di Roma e provincia “verranno spiegate da esperti le soluzioni pensionistiche previste dalla legge che sono molteplici e in molti casi offrono varie possibilità di scelta, anche senza costi”. Inoltre, il Patronato Acli ha messo a disposizione due test, accessibili online sul sito www.patronato.acli.it offrendo la possibilità di “verificare se si possiedono i requisiti per accedere a ‘Ape sociale’ e ‘Pensione precoci’” attraverso “un sistema autonomo di verifica delle condizioni minime per il ricorso a una delle due opportunità, da analizzare e approfondire poi con l’aiuto degli operatori e consulenti previdenziali del Patronato Acli”. “Tutte le carriere lavorative sono diverse e rappresentano situazioni complesse – conclude la nota – ma l’aspetto positivo è che esistono molteplici opportunità”.