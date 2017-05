Papa Francesco: 18 giugno festa del Corpus Domini, per la prima volta di domenica

Per la prima volta, quest’anno la festività del Corpus Domini – per volere di Papa Francesco – si celebrerà di domenica. È quanto risulta dal calendario delle celebrazioni liturgiche presiedute dal Papa per il mese di giugno. “Il motivo dello spostamento – ha spiegato ai giornalisti il direttore della Sala Stampa della Santa Sede, Greg Burke – sta nel fatto che la festa del Corpus Domini cade in un giorno feriale”: spostare, quindi, la festività liturgica dal giovedì alla domenica intende “favorire una partecipazione più ampia dei fedeli”. La Messa del Corpus Domini, dunque, sarà celebrata dal Papa a San Giovanni in Laterano domenica 18 giugno. Il primo impegno di Francesco per il prossimo mese – si legge nel calendario reso noto oggi dalla Sala Stampa vaticana – è la Messa del 4 giugno, domenica di Pentecoste, in piazza San Pietro. Giovedì 29, infine, solennità dei Santi Pietro e Paolo, la Messa nella basilica di San Pietro, con la benedizione dei Palli per i nuovi arcivescovi metropoliti.