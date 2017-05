Papa a Genova: operai Ilva doneranno a Francesco un pastorale in acciaio

Gli operai dell’Ilva di Genova doneranno un pastorale in acciaio a papa Francesco in occasione della visita che il Santo Padre farà allo stabilimento di Cornigliano sabato 27 maggio nell’ambito della visita pastorale alla città e alla diocesi di Genova. Il pastorale alto 1,70m pesa circa 3 kg e ½ ed è stato realizzato, in circa un mese di lavoro, con acciaio inox proveniente da pezzi di ricambi in disuso. Si tratta di un tubo di acciaio lavorato al tornio, completo di impugnatura, smontabile e trasportabile in una piccola valigetta 24h. La croce che corona il bastone ha la forma del Tau, simbolo scelto in quanto rappresenta per eccellenza la spiritualità francescana. Per realizzare la forma del bastone è stato utilizzato un pantografo con la tecnica del taglio al plasma, quindi estremamente precisa. “I lavoratori della fabbrica – spiegano dall’azienda – hanno realizzato, mossi da un grande sentimento di passione, un oggetto speciale e simbolico da donare a papa Francesco: un pastorale. Un gesto per esprimere il loro immenso affetto e il ringraziamento per aver scelto Ilva come luogo di incontro con il mondo del lavoro”. Quello previsto allo stabilimento Ilva di Cornigliano è il primo degli appuntamenti della visita di papa Francesco a Genova. È stato fortemente voluto dallo stesso cardinale Angelo Bagnasco per far incontrare il Papa con il mondo del lavoro genovese. Oltre ai lavoratori dell’Ilva, infatti, saranno presenti anche rappresentati di varie realtà produttive genovesi.