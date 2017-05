Oratori Lombardia: indagine “Gli adolescenti e la domanda di futuro”. Mons. Gervasoni, “i ragazzi al centro della pastorale”

Nel corso della conferenza per la presentazione dell’indagine su adolescenti e fede, promossa dagli Oratori delle diocesi lombarde (“Assetati di domani? Gli adolescenti lombardi e la domanda di futuro”), ha preso la parola anche don Paolo Arienti, membro del gruppo di ricerca di Odl: “Questa pubblicazione intende raccontare lo stato di salute della nostra azione pastorale educativa”, ha detto don Arienti. “L’idea è di comprendere a fondo quali sono le prospettive sul tema del coinvolgimento dei giovani nella domanda vocazionale”. Monsignor Maurizio Gervasoni, vescovo di Vigevano e delegato della Conferenza episcopale lombarda per la Pastorale giovanile regionale, ha osservato: “Questa ricerca nasce da un’esigenza pastorale chiara, che mette al centro i ragazzi. Ma scaturisce anche da una ricerca di autenticità. Di fronte a una società che cambia rapidamente e che non dà elementi di facile identificazione, è sempre più necessario indagare la realtà. Ecco perché l’obiettivo principale di questo dossier è quello di comprendere i cambiamenti dell’uomo attraverso dei criteri di valutazioni precisi ed efficaci. I quali possano permetterci di avviare serie e approfondite riflessioni sul nostro tempo”. “Spero che questa ricerca possa essere di grande utilità per chi lavora con gli adolescenti – ha aggiunto monsignor Gervasoni – ma mi auguro che sia di aiuto soprattutto per i genitori e le comunità dove vivono i nostri giovani”.