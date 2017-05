Migrazioni: Pax Christi aderisce a manifestazione “Insieme senza muri” e critica il decreto Minniti

Pax Christi Italia aderisce e partecipa alla mobilitazione del prossimo 20 maggio a Milano, “insieme senza muri”, per compiere, “senza ambiguità, passi avanti reali, come l’effettivo superamento della legge Bossi-Fini, l’approvazione della legge sulla cittadinanza, la necessità di rafforzare un sistema di accoglienza dei migranti fondato sul coinvolgimento di tutte le comunità e le istituzioni, la trasparenza, la qualità, il sostegno ai soggetti più fragili (i minori, le donne, i vulnerabili), la cultura dei diritti e della responsabilità”. “Marciando sabato 20 a Milano non possiamo però dimenticare che il recente Decreto Minniti va criticato come ha già fatto Caritas italiana”: con esso infatti “si torna all’odioso binomio immigrazione-sicurezza – commenta Pax Christi -. Un provvedimento svenduto come snellimento delle procedure, avrà effetti nefasti sui migranti perché comprime i loro diritti e inaugura un diritto minore inventato sui misura di chi si vuole criminalizzare, i migranti appunto”.