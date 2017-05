Diocesi: Santa Lucia del Mela, commemorazione per i 400 anni dell’insediamento del beato Franco nella Prelatura

“Il Beato in sognò ci parlò. Pastore secondo il cuore di Cristo” è il tema della commemorazione per il 400° anniversario dell’insediamento del beato Antonio Franco nella Prelatura di Santa Lucia che si terrà nella Basilica Concattedrale di Santa Lucia del Mela (Me) alla presenza dell’arcivescovo di Messina-Lipari-S. Lucia del Mela, monsignor Giovanni Accolla. Nella serata di oggi, giovedì 18 maggio, alle 19, l’arcivescovo presiederà la celebrazione eucaristica nella quale si festeggerà anche il giubileo sacerdotale di mons. Pietro Aliquò, del can. Giuseppe Trifirò e di don Giuseppe Insana per il 50° di ordinazione. Domani, venerdì 19, sempre alle 19, si terrà il concerto musicale celebrativo a cura dell’associazione Banda musicale “Michele Randisi” di Santa Lucia del Mela, diretta da Antonino Cigala, con la partecipazione del Coro del Conservatorio “Arcangelo Corelli” di Messina, diretto da Michele Amoroso, del Coro vicariale “Beato Antonio Franco”, dei gruppi di musica di ricerca popolare “Malanova” e “La Coppola Nera”, delle soprano Antonella Trifirò, Francesca Mannino, Carmen Marino, del tenore Marco Ciatto e dell’organista Stefania La Manna. Verranno proposti al pubblico brani inediti, musiche sacre e canti della tradizione devozionale dedicata al beato. Nel corso delle due giornate sarà possibile scoprire “I luoghi del beato”, attraverso il percorso espositivo realizzato dall’associazione turistico-culturale “Blog del Mela” nelle sale del Palazzo Arcivescovile.