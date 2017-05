Diocesi: Frosinone, nel pomeriggio incontro sul “Islam e diritto. Conoscere per giudicare”

Sarà dedicato al tema “Islam e diritto. Conoscere per giudicare” l’incontro che si terrà nel pomeriggio di oggi, giovedì 18 maggio, presso la sala conferenze del Tribunale di Frosinone. L’iniziativa, promossa dalla sezione frusinate dell’Associazione nazionale magistrati e dalla diocesi di Frosinone-Veroli-Ferentino con il patrocinio dell’Ordine degli avvocati di Frosinone, prenderà il via alle 14. Dopo i saluti iniziali, moderati da Giuseppe de Falco, procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Frosinone, interverranno Paola Pizzo, docente di Storia dei Paesi islamici all’Università di Chieti-Pescara, Deborah Scolart, docente di Diritto musulmano all’Università di Roma Tre, Elzir Izzeddin, segretario generale dell’Unione delle Comunità islamiche in Italia (Ucoii), Maria Luisa Lo Giacco, docente di Diritto ecclesiastico e Diritto e religioni dei Paesi del Mediterraneo all’Università di Bari, il giudice Mariangela Cecere e Maria Monteleone, procuratore aggiunto presso la Procura della Repubblica di Roma. Si parlerà di religione e civiltà islamica, di diritto islamico, di Islam e ordinamento giuridico italiano, di violenza – anche di genere – in relazione al Corano e alla fede islamica, di discriminazioni religiose.