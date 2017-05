Diocesi: Albano accoglie don Sciortino per la Settimana della comunicazione

In occasione della Settimana della comunicazione, la parrocchia Sant’Eugenio I papa di Pavona ospiterà don Antonio Sciortino, direttore emerito di Famiglia cristiana. Organizzato dall’Ufficio comunicazioni della diocesi di Albano e dalla Famiglia Paolina dei Castelli romani, l’incontro si svolgerà sabato 20 maggio alle 16.30. Il sacerdote svolgerà una relazione sul tema “Comunicare speranza e fiducia nel nostro tempo”. Don Sciortino ha diretto il settimanale cattolico per diciassette anni e da poco più di un mese è il nuovo direttore del mensile “Vita pastorale”, fondato nel 1913. La diocesi ha organizzato anche due preghiere comunitarie, entrambe in cattedrale ad Albano. La prima verterà sul tema “Attenti e rispettosi della verità e della dignità di ogni persona” e avrà luogo domenica 21 maggio alle 17. La seconda, che si terrà domenica 28 maggio alla stessa ora, sarà utile a riflettere sul modo migliore per superare le incomprensioni e favorire il dialogo tra le persone.