Card. Piovanelli: domani la presentazione del libro di Andrea Fagioli su un “Padre, fratello, amico”

Il libro “Silvano Piovanelli. Padre, fratello, amico”, scritto dal direttore di “Toscana Oggi”, Andrea Fagioli, per la Società editrice fiorentina (pp. 110, euro 12), sarà presentato a Firenze, venerdì 19 maggio alle 18, presso l’Aula magna del Seminario in Lungarno Soderini, 19. Alla presenza del cardinale Giuseppe Betori, arcivescovo di Firenze, e coordinati da Riccardo Bigi (giornalista di “Toscana Oggi”), interverranno Romanello Cantini (storico e giornalista, che è stato a suo tempo parrocchiano di Piovanelli a Castelfiorentino), Renato Burigana (giornalista, che è stato il primo addetto stampa laico di un vescovo a Firenze, Piovanelli appunto) e monsignor Luigi Innocenti (Camerlengo del capitolo dei canonici di Santa Maria del Fiore, che di Piovanelli è stato segretario particolare). Una seconda presentazione è in programma mercoledì 7 giugno alle 17,30 presso la sede del Consiglio regionale della Toscana in via Cavour 4 a Firenze. Coordinati da Claudio Turrini (responsabile della testata on line di “Toscana Oggi”), interverranno il presidente del Consiglio regionale, Eugenio Giani, il vaticanista Luigi Accattoli, il consigliere regionale Paolo Bambagioni, il giornalista e scrittore Giovanni Pallanti e Mario Primicerio, già sindaco di Firenze.