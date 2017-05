America Latina: Celam, a Santo Domingo l’incontro dei movimenti ecclesiali e delle nuove comunità

Si tiene a Santo Domingo in questi giorni (15-19 maggio) l’Incontro dei referenti dei Movimenti ecclesiali e delle Nuove comunità dell’America Latina. L’incontro è organizzato dal dipartimento Comunione ecclesiale e dialogo del Celam, il Consiglio episcopale latino americano. La discussione verte soprattutto sulla partecipazione dei movimenti ecclesiali e delle nuove comunità alla vita della Chiesa e alla sua missione, oltre che alla comunione cui tutti sono chiamati. Le proposte emerse sono orientate a creare un organismo in tutte le Conferenze episcopali con l’obiettivo di coordinare le varie realtà e creare itinerari nei quali si viva “unità nella diversità”. L’esempio portato in questi giorni è quello della Repubblica Dominicana, dove esiste l’Unione nazionale cattolica delle istituzioni laicali.