Welfare: Forum Puglia, a Bari un incontro sulla conciliazione tra famiglia e lavoro

Come è possibile oggi conciliare le esigenze di vita privata e familiare con quelle di lavoro? Se ne parlerà venerdì 19 maggio alla biblioteca Ricchetti di Bari nel corso dell’evento “I possibili paradigmi di conciliazione vita lavoro: lo scenario valoriale, legislativo, organizzativo, economico e fiscale e i relativi vantaggi per le imprese e le persone”, organizzato dal Forum delle famiglie di Puglia nell’ambito della Lunga festa della famiglia. “Il benessere organizzativo – spiega Vincenzo Santandrea, vicepresidente del Forum delle famiglie di Puglia – spesso sembra un paradigma impossibile”. A tal proposito, l’evento sarà un modo per dimostrare che da “una buona organizzazione, aziendale, sociale o familiare derivano buone relazioni all’interno delle aziende, della società e della famiglia. Un circolo virtuoso che, se accompagnato dalle istituzioni, può solo produrre risultati positivi”. All’incontro verranno anche portati ad esempio casi di benessere organizzativo aziendale reali, come quelli di M74Solution, Bosch Bari, Istituto superiore studi sulla donna. Vi saranno, inoltre, workshop con esperti di impresa in cui si parlerà di vere politiche di welfare aziendale, attraverso simulazione di casi specifici e interventi di esperti sul tema. Info: www.festadellafamigliapuglia.it.