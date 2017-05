Venezuela: vescovi riuniti in assemblea straordinaria per “la difficile situazione del Paese”

“La difficile situazione del Paese e i diversi contesti segnati dalle difficoltà che vive il Venezuela”: sono questi i motivi della convocazione della 43ª Assemblea straordinaria plenaria dei vescovi del Venezuela (16-18 maggio) nella sede della Conferenza episcopale venezuelana a Caracas, come reso noto dall’ufficio stampa. I vescovi si riuniscono per “un’analisi pastorale della situazione attuale del Paese, per elencare le sfide per l’azione evangelizzatrice della Chiesa nel contesto attuale”. L’ultima riunione straordinaria risale al 2011, “quando il Venezuela si preparava alle elezioni per scegliere una nuova Assemblea nazionale, tra profonde controversie”. Al termine dell’assemblea i vescovi pubblicheranno una Esortazione pastorale “frutto dell’incontro, del dialogo e della preghiera, in cui il discernimento e l’azione pastorale tracceranno un percorso per il Venezuela che desideri i valori della pace, della giustizia e della verità”.