Spagna: giovani e vocazione, in vista del Sinodo incontro tra vescovi del sud del Paese e superiori istituti religiosi

Si è svolta a Cordoba il 16-17 maggio la riunione dei vescovi della Spagna meridionale (Siviglia, Granada, Almeria, Cadice e Ceuta, Córdoba, Guadix, Huelva, Jaen, Jerez e Malaga), a cui si sono uniti per l’incontro i superiori maggiori degli Istituti di vita consacrata che hanno sedi e presenze in Andalusia. Al centro del confronto una riflessione sui giovani e sulle vocazioni, in vista del Sinodo sui giovani del 2018. Le discussioni sono state introdotte da interventi del missionario clarettiano padre Juan Carlos Martos Paredes e del rettore del seminario teologico San Pelagio, di Cordoba, don Antonio Prieto, che ha evidenziato come la vocazione sia “innanzitutto un dono di Dio” e come la pastorale vocazionale sia “compito di tutta la comunità ecclesiale”. Per questo, spiega la nota diffusa al termine dei lavori, i “luoghi in cui si può e si dovrebbe prendere in considerazione il discernimento vocazionale sono la famiglia, la parrocchia, la scuola, i seminari o noviziati diocesani, ma anche la pastorale universitaria e le associazioni e i movimenti”, superando “la riluttanza che ostacola o impedisce” di affrontare il tema vocazionale.